До 400 увеличится численность самокатов и велосипедов на прокат в Пскове

Фото: Арсений Тимашов

Летом 2021 года в Пскове появился новый вид активного отдыха - прогулки на электросамокатах. Несмотря на множество жалоб и травм из-за этого средства передвижения, сервис аренды самокатов Urent не планирует сдаваться. Впереди - увеличение численности средств передвижения и закупка велосипедов для аренды, рассказал представитель компании Андрей Богданов «Псковской правде».

«Наши участники дорожного движения не готовы к этому», - констатирует спикер. Но, тем не менее, утверждает: «Это будущее, от которого не убежишь».

С уверенностью и оптимизмом активист сервиса сообщил, что до конца июня в Пскове должны появиться ещё 320 средств индивидуального передвижения, в том числе и порядка 50 велосипедов.

Запуск сервиса Urent в Пскове был вдохновлён соседями Великим Новгородом. Там, по словам Андрея Богданова, кикшеринг запустился в апреле с 16 самокатов и оказался востребованным. Сегодня 500 новгородцев в день используют самокаты в аренду.