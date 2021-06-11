Выжить в зомби-апокалипсис научат жителей Пскова

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В «Школе испытаний и открытий» псковичей обучат выживанию в мире «реальных зомби». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской городской библиотеке.

В первый из трёх дней занятий псковичи узнали, «как сбываются и разбиваются мечты»:

«Первый урок юным псковичам дала автор научно-познавательных книг о природе, призёр конкурса «Новая детская книга», биолог и музейный педагог Марина Дороченкова. В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда и в «Библиотеке – центре детского чтения» на улице Розы Люксембург она провела занятие «Моя мечта» с ребятами из летних школьных лагерей» - рассказали в библиотеке.

Юные участники школы ознакомились с биографией знаменитого фотографа-пейзажиста Вадима Гиппенрейтера и о том, что он стал первым человеком, который отважился спуститься на лыжах с Эльбруса. А также о том, как ему удавалось осуществлять самые невероятные мечты.

Обучаясь, ребята узнают, как это - быть командой, с помощью уроков построенных по книге Д. Корж «Фрам. Корабль, который выжил».

11 июня ученики придут на урок под названием «Что может помешать исполнению мечты» по книге А. Можгиной «Реальные зомби».