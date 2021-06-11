О необходимости иметь две щетки для чистки зубов рассказал псковский врач-стоматолог

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С детства нас учат тому, как и когда необходимо чистить зубы. Но о таком неочевидном факте, как наличие двух щеток у одного человека, слышали лишь единицы. Зачем они нужны и чем отличаются друг от друга, «Комсомольской правде в Пскове» рассказал врач-стоматолог, ортопед Абакар Султанматов.

«Если говорить о качественном уходе за зубами, то человеку необходимо знать, что зубы нужно чистить двумя разными по своему строению щётками» - объяснил стоматолог.

«Первая щётка стандартная-мануальная, к которой мы уже привыкли, она нужна для общей чистки зубов, щек, неба и массирования десен. А вот вторая должна быть специальная - монопучковая. Она нужна для качественной и удобной очистки труднодоступных поверхностей, а также околодесневой области», - подчеркнул Султанматов.

Как объяснил специалист, вторая щетка необходима как для очистки отдельно стоящих зубов, так и для пространства, расположенного позади «зубов мудрости», до которой не достанет обычная щетка и в этих местах скапливается огромное количество бактерий.

«Чтобы сделать походы к стоматологу редкими и продлить жизнь собственных зубов, нужно правильно подходить к подбору щеток. Выбирайте приборы качественные, где щетинки состоят из полиэстра, а не нейлона, и их количество составляет минимум 1500 штук» - отметил Абакар Султанматов.

По словам врача, ответственный производитель указывает количество щетинок на упаковке. А чем гуще будет ваша щетка, тем качественнее ею можно почистить зубы.

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