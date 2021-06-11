Плотность населения Псковской области превысила общероссийскую

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Данные о численности населения Псковской области в 2020 году опубликовал Псковстат. На 1 января в регионе проживали 620,2 тысяч человек - это 0,4% от общей численности постоянного населения России, пишет ПАИ со ссылкой на пресс-службу Псковстата.

Плотность населения региона превысила среднероссийские показатели на 31,8%. Теперь в Псковской области проживает 11,2 человека на один квадратный километр против 8,5 человека на один квадратный километр по России.

Коэффициент рождаемости в 2020 году составил 8 детей на 1000 человек. Смертность показала 19 умерших на 1000 человек населения.

По данным Псковстата, территория региона в прошлом году составила 55,4 тысяч квадратных километров, что составляет 0,3% от общей территории России.