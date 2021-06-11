У 25 школы открыли стадион с площадками для пяти видов спорта

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Сегодня, 11 июня, у школы № 25 на улице Западной, 19 состоялось открытие нового спортивного стадиона. Строительство состоялось в рамках программы «Газпром — детям», передаёт корреспондент ПАИ.

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На стадионе предусмотрено пять площадок для разных видов спорта: беговые дорожки, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, турники для воркаута и площадка с песком для прыжков в длину.

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Новые стадионы вскоре появятся у № 24 и 10 школ. Всего в городе запланировано 11 пришкольных стадионов.

Строительство пришкольных стадионов стало возможным благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с компанией «Газпром».