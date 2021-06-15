Ужесточить коронавирусные ограничения уже в июне могут в Псковской области

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Ужесточить коронавирусные ограничения, как уже сделали в нескольких городах России, могут через две недели в Псковской области. Об этом предупредил псковичей и гостей региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«К сожалению, эпидситуация остаётся напряжённой. На прошлой неделе в Псковской области был зафиксирован рост числа новых случаев: на 11,5% больше, чем на предыдущей. В Москве и Санкт-Петербурге ужесточаются ограничения, наблюдается очередной подъём заболеваемости. Как мы знаем на своём опыте, до нашего региона эта тенденция, скорее всего, дойдет недели через две», - написал Михаил Ведерников.

Свое обращение губернатор направил псковичам и попросил вновь с полной серьёзностью отнестись к противовирусным издержкам. В частности, жителей региона просят избегать общественных мест, не забывать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Конечно, самым эффективным способом противостоять вирусу остаётся вакцинация: сегодня это сделать очень просто, прививочные пункты открыты в каждом районе, в Пскове и Великих Луках даже в торговых центрах. Давайте сделаем всё необходимое, чтобы эпидситуация стабилизировалась. Будьте благоразумны, защитите себя и своих близких!» - подчеркнул губернатор.