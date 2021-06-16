Купаться в реке Великой запретили псковичам в Роспотребнадзоре

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Проверка воды прошла на реке Великой в Пскове. Псковичам запретили купаться в ней из-за неудовлетворительного качества, сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, пишет «Псковская правда».

Река в черте города Пскова не соответствует нормам гигиены по бактериальным показателям. Как оказалось, в ней специалисты обнаружили колифаги. А это значит, что она загрязнена.

«Мы дали предписание администрации города, чтобы она выставила аншлаги, что купание запрещено», - отметил Нестерук.

Кроме качества воды, была проверена и прилегающая территория - пляж. Песок в районе городского пляжа оказался хорошим.

«Лежать там можно. Но в воду лезть, к сожалению, несмотря на предстоящую в ближайшее время жару, опасно и нежелательно», - сказал главный санитарный врач.

Он посоветовал псковичам отдать предпочтение Чудскому и Гороховому озерам, озеру Большой Иван, и в районах детских лагерей. «Там везде вода хорошая», - отметил он.

Синоптики уже подтвердили, что пляжный сезон в Пскове может быть открыт.