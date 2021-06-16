Великие Луки хотят официально признать столицей воздухоплавания

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На одной из встреч с великолучанами было озвучено педложение зарегистрировать название «Великие Луки – столица российского воздухоплавания», как бренд. Об этом сообщил Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уже 25 лет Великие Луки дарят всем восторг от праздника воздухоплавания. Это визитная карточка города на Ловати», - отметил Козловский.

Депутат спросил псковичей принять участие в опросе под постом. Инициативу о признании бренда поддержали 91,67% проголосовавших. Против - только 8,33%.