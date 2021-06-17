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Общество17 июня 2021 10:29

Для создания временного моста через Великую в Пскове пройдет конкурс

Источник:kp.ru
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Ольгинский мост

Ольгинский мост

Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

В Пскове планируется конкурс, в ходе которого будет разработан проект временного моста. Он должен будет заменить Ольгинский мост на время ремонта. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире ПАИ-live.

«В ближайшее время городу будут выделены на это средства. Место временного моста пока не определено», - уточнил Борис Елкин.

По словам руководителя транспортного ведомства, в Пскове разрабатывается проект по ремонту Ольгинского моста, но конкурсная процедура по разработке временного моста будет проведена дополнительно. Важно не прекратить движение на время ремонта – подчеркнул Елкин.