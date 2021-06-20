Мобильные лечебницы передал митрополит Тихон в дар псковским медикам

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Сегодня, 29 июня, митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил медикам Псковской области три мобильных лечебницы. Пишет ПАИ. Вручение произошло у Троицкого собора в центре Пскова.

Перед передачей ключей от лечебниц главным врачам Псковской областной больницы, митрополит Тихон освятил машины.

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Современные передвижные медицинские комплексы будут использоваться для профилактических осмотров, диспансеризации граждан и специализированных исследований и процедур не только для взрослых, но и для детей.

В честь для медицинского работника, митрополит Тихон поблагодарил медиков за профессионализм и выразил надежду на долгую службу новой техни для блага людей.