10-летний ребенок стал ещё одной жертвой коронавируса в Псковской области

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На сегодняшний день в Псковской области коечный фонд реанимации областной больницы на пределе. Среди пациентов с тяжёлым состоянием находится и 10-летний ребенок. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте аккаунте.

«Привозят, по большей части, молодых людей от 25 до 40 лет в крайне тяжёлом состоянии. У каждого уже вторая стадия развития новой короновирусной инфекции, при этом на первой у них не было никаких признаков COVID-19, и болезнь развивается очень стремительно» - сообщил Ведерников.

По данным губернатора, среди пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, в областной больнице находится 97 человек. Из них один ребенок 10-ти лет.