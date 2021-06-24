В Псковские водоемы вернулись снеток и ряпушка

.

Редкие рыбки снеток и ряпушка вернулись в водоёмы Псковской области, сообщил замначальника отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по региону Владислав Колесников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам спикера, возвращение рыбы в озера поспособствовала погода. Ранее на люблю сетка и ряпушки

Он отметил, что этому поспособствовали погодные условия. Ранее были установлены моратории на добычу данных видов рыб, но сейчас популяция возродилась, и с 20 июня возможен их вылов.

Владислав Колесников уточнил, что запасы водных ресурсов рассчитываются ежегодно.