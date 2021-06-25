Псковичи не смогут выбрать красивый номер для авто

.

У псковичей больше не будет возможности заказать красивый номер для своего автомобиля. Об этом сообщил начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев, пишет ПАИ.

Отныне госномер при регистрации машины будет присваиваться автоматически с помощью рандмного распределения программой. А не в ручную сотрудником ведомства, как раньше.

«С появлением этой программы одной головной болью стало меньше. Моментально исчез коррупциогенный фактор. Да и к нам никто не приходит с просьбами выдать условные «три девятки» или «три восьмёрки». Люди спокойнее стали к этому относиться», - отметил Михаил Григорьев.

Ранее Министерство экономического развития предложило создать законопроект, который официально разрешит продавать госномера с аукциона. А вырученные средства будут направляться в бюджет.

Такой закон может вступить в силу уже в 2022 году.