Сильный град со штормом ожидается вечером в Пскове

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Начиная с 18:00 в Пскове и области ожидается шторм с градом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня вечером, начиная с периода 18-21 час, по Псковской области и в Пскове ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий: гроза, местами шквалистое усиление ветра порывами до 20-23 м/сек, ливень количеством 20 мм и более, сильный град» - сообщили в ведомстве.

Псковичей просят быть осторожнее и не отправляться на прогулку в это время. Водителям автомобилей рекомендуют убрать машины от стоящих в близи деревьев.

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