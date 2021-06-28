595 человек круглосуточно устраняют последствия урагана в Псковской области

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В Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Псковской области. Силами 595 человек круглосуточно ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили в «Россети Северо-Запад», пишет официальный Telegram-канал региона.

«Энергетикам приходится пробираться по бездорожью, вытаскивать спецтехнику из болота, мокнуть практически круглосуточно – работы не прекращаются ни на минуту, энергетики делают всё, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома людей», - сообщили в ведомстве.

К восстановлению региона после стихии привлечены дополнительные силы МЧС и бригады из Вологодского, Новгородского, Карельского филиалов «Россети Северо-Запад». Всего трудятся 157 бригад, 595 человек и 164 единицы техники.

За воскресенье и утро понедельника удалось восстановить электроснабжение еще 484 населенных пунктов Псковской области. Некоторые населенные пункты отключались повторно. воздушных линиях электропередачи задействованы 157 бригад, 595 человек, 164 единицы техники.

Сегодня в регионе вновь ожидаются грозы и ливни, которые могут в очередной раз испытать на прочность силы энергетиков и жителей Псковской области. При перебоях в электроснабжении нужно оставить заявку по бесплатному круглосуточному телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.