Детские и студенческие проездные превратились в кошелек с 1 июля в Пскове

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С 1 июля по 31 августа транспортные карты школьников и студентов можно использовать только как электронный кошелек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Согласно установленному «Псковпассажиравтотрансом» с 1 ноября прошлого года тарифному плану, транспортные карты для молодого населения Пскова с наступлением июля утрачивают свои способности. В июле и августе их можно будет использовать только как электронный кошелек.

Псковичи уже пожаловались в редакцию kp.ru, что кондуктор рейсового автобуса №3 довела до слез ребенка после того, как он не смог расплатиться школьной картой, а в наличных не хватило пары рублей.