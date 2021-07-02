Актриса и псковичка Юлия Пересильд проведет выходные в Пскове

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Уроженка Псковской области и первая актриса, собирающаяся полететь на МКС, Юлия Пересильд приехала с двумя дочерьми в Псков. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Угадайте, куда мы едем? Подсказка - туда едем всегда с открытым сердцем!», – создала опрос в сторис Юлия Пересильд и сделала селфи с дочерьми из автомобиля.

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Юлия Пересильд родилась в Псковской области и, несмотря на плотный график, несколько раз в год приезжает с семьей и друзьями на Родину – в Псков.

«Псков - мое место силы! Вырвалась на 2 дня... уже прекрасно! Гуляем! Наслаждаемся городом! Солнцем! Ну и поедем на озёра», – сообщила псковичка.

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Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко ведет ускоренную подготовку к полету на МКС, где сыграет главную роль в новом художественном фильме.

В прошлый раз актриса с семьей и любимой собакой приезжала в Псков на новогодних каникулах.

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