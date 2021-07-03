Работу 4 полулегальных кальянных пресекла полиция Пскова

Фото: УМВД России по Псковской области

На этой неделе в Пскове полиция вычислила незаконную деятельность кальянных. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции совместно с представителями администрации области выявили четыре кальянные, где, несмотря на запреты деятельности, продолжалось продажа и курение кальянов. Курительные средства были конфискованы.

Организаторы незаконного досуга нарушали требования указа губернатора о соблюдении противоэпидемиологических мер. Руководство всех кальянных, а также некоторые посетители будут привлечены к административной ответственности.