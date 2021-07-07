Ещё 4 человека скончались от коронавируса за сутки в Псковской области

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За прошедшие 24 часа в регионе от коронавируса скончались ещё 4 пациента. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Instagram-аккаунте.

Всего за два годы борьбы с инфекцией не смогли справиться с новой короновирусной инфекцией 487 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 697 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки ещё 48 человек инфецировались в Пскове, 18 - в Великих Луках. Практически в каждом районе выявлены новые случаи заражения. Однако губернатор предупредил псковичей, что пик заболеваемости не пройден.