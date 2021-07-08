Молодежный лагерь «Самолва» откроется в Псковской области

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Завтра, 9 июля, состоится открытие Молодежного лагеря «Самолва» в одноименной деревне Гдовского района Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации.

«Молодежный лагерь «Самолва» — это трудовой проект, который объединит 135 человек: бойцов (прим. – участник студенческого строительного отряда) и волонтеров культуры, в рамках строительства мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной», – отмечают организаторы.

Так называемая целина начнется на «Самолве» в лучших традициях студенческих отрядов: «командир строительного отряда сдаст рапорт о готовности к работе и получит путевку в трудовой семестр».

Помимо основной деятельности, бойцы студенческих отрядов организуют работу творческих интерактивных площадок для жителей деревни Самолва и в течение всего лета будут адресно помогать местному населению, вести профориентационную работу со школьниками.

А после будут проводить ландшафтные работы на мемориальном комплексе «Александр Невский с дружиной». Волонтеры культуры также займутся созданием и проведением тематических экскурсий в рамках флагманского проекта «Культурный квест» и созданием тематической выставки из значимых исторических предметов быта жителей села в рамках флагманского проекта «Добровольцы в городе».

Молодежный лагерь «Самолва» - это помощь конкретным гражданам и всему населению в целом.

Все запланированные мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, все участники «Самолвы» имеют отрицательный результат ПЦР – теста на коронавирус.

«Молодежный лагерь «Самолва» реализуется молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (РСО) совместно с Администрацией Псковской области, общественным движением «Волонтёры культуры» Ассоциации волонтёрских центров, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».

Все мероприятия пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Все участники молодёжного лагеря имеют отрицательный результат ПЦР – теста на коронавирус.