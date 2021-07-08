Самое популярное время свадеб назвали в Псковстате

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Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник отмечают как состоявшиеся семьи, так и молодые пары, только собирающиеся создать ячейку общества и подать документы в ЗАГС. Самое популярное время свадеб назвали «Комсомольской правде в Пскове» в Псковстат.

«Для заключения брака молодожены чаще всего выбирали июль, август, сентябрь и октябрь. Но лидером по числу бракосочетаний стал август – в этом месяце свою свадьбу сыграли 535 пар», – сообщили в ведомстве.

Всего за 2020 год было зарегистрировано 3185 браков, что на 400 меньше предыдущего года. В городской местности свадьбу сыграли 2549 раз, а в сельской – 636. Лидерами среди городов Псковской области стали Псков и Великие Луки. На каждую 1000 жителей пришлось примерно по 5 и более браков.