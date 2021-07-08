Гостей Изборска предупреждают о проснувшихся змеях

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В связи с жаркой погодкой змеи активизировались на территории Изборска. Об этом «Комсомольской праве в Пскове» стало известно из поста музея-заповедника «Изборск» в его Instagram-аккаунте.

По словам сотрудников музея, во время прогулки гостям может встретиться уж, медянка и даже гадюка. Рептилии выползают на открытые пространства и территорию вблизи водоемов.

Если уж и медянка могут лишь напугать гостей, то гадюка представляет настоящую опасность: ее укус ядовит.

«Во время прогулки на природе нужно внимательно смотреть под ноги, особенно утром, когда змеи еще медлительные. Также стоит выбирать высокую и плотную обувь. Если встречи со змеей избежать не удалось, лучше без резких движений медленно отойти от нее», - предупреждают гостей Изборска работник музея-заповедника.

Напомним, в эти выходные, 10 и 11 июля в Изборске пройдет фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость».