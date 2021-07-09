Купленные псковичами «авоськи» для нуждающихся стали пропадать из магазинов

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В Пскове стали пропадать благотворительные «авоськи» для нуждающихся и бездомных животных. По камерам магазинов выяснилось, что регулярным сбором гуманитарной помощи занимается неизвестная женщина. Об этом сообщил организатор акции «Добрая авоська», один из инициаторов благотворительного движения «Добрый Псков» Андрей Семёнов.

Волонтёр объяснил, что в ТЦ на Завеличье в Пскове горожане покупают и оставляют продуктовые наборы в специальном месте.

«Их оплачивают неравнодушные горожане и оставляют в специальной корзине с символикой акции в закассовой зоне. Все собранные наборы передаются в Псковские социально ориентированные НКО и далее распределяются среди нуждающихся. «Зоозащита» кормит животных в приютах других городов, отправляют туда продукты. Поэтому их «авоську» тоже решили сделать в рамках акции», - отметил Андрей Семёнов.

Недавно наборы для нуждающихся семей и «собачьи авоськи» стали пропадать. По словам администраторов, по камерам удалось установить, что «авоськи» выносит из разных магазинов одна и та же женщина. Она подходит к акционным карзинам, озерается и хватает пакет с продуктами, который быстро убирает в холщовую сумку и уходит.

«Пропало уже более 20-ти наборов из корзин Зоозащиты, а сколько ещё продуктовых...», – сокрушается организатор.

«Охрана резонно спрашивает, на каком основании она это делает. Мадам говорит, что сама является волонтером, кормит бездомных — то ли собак, то ли людей, не понятно. «А «Зоозащите», мол, итак все несут и всё у них замечательно», – рассказывает организатор акции, почему охрана не может задержать неизвестную.

По факту, продукты оплатили другие покупатели и положили в ящик, за содержимое которого она не несёт ответственности. Получается и воровство произошло не в торговом зале. Поэтому предъявить женщине пока ни за что нельзя, поясняет организатор акции «Добрая авоська» Андрей Семёнов.