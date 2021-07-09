Пскович высказал беспокойство за пенсионеров, «дежурящих» у мусорок продуктовых магазинов

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Пскович высказал беспокойство за пенсионеров Пскова. По его словам, каждое утро, когда он отправляется на работу, видит у склада продуктового магазина на Завеличье от 3 до 6 пенсионеров. «Прилично одетые, они роются в мусорном контейнере в поисках пригодной для употребления еды», – рассказал мужчина корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове».

«Я иду на работу примерно в 7 утра мимо этого места. И каждый раз здесь стоит толпа пенсионеров, которые выбирают из отходов вполне нормальные продукты. Мне горько от того, что среди них есть мои соседи. Они приличные люди, но мне стыдно за то, что им приходится вот так искать себе покушать», – рассказывает мужчина.

По словам псковича, в мусорный контейнер попадают просроченные продукты магазинов ТК «Гулливер». Часто ими становятся невскрытые бутылки молока и слегка подгнившие фрукты.

«Как мне кажется, место наших пенсионеров не у помойки, – заявил мужчина. – Администрации магазинов видят ведь это все. Почему бы вместо того, чтобы выкидывать продукты с небольшой просрочкой или утратившие товарный вид в отходы, не поместить их в несколько чистых ящиков. Если пенсионерам ничего не остаётся, как искать продукты в помойке, может нужно помочь. Иначе куда катится наше общество».