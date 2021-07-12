Себежане помогли задержать у границы двух мигрантов из стран Персидского залива

Жители Себежского района помогли сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области остановить попытку незаконного пересечения государственной границы двумя гражданами одной из стран Персидского залива. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ведомстве.

В кротчайшие срок подозрительных мужчин задержали в Усово. Они не имели паспортов и плохо владели русским языком. Как оказалось, в Псковскую область они направились, чтобы попасть в страну Евросоюза.

Иностранцев задержали на 48 часов для выяснения обстоятельств. Местных жителей сотрудники Пограничного управления поблагодарили за активное участие в неоднократном розыске и задержании нарушителей в пограничных районах.