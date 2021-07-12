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Общество12 июля 2021 12:03

Себежане помогли задержать у границы двух мигрантов из стран Персидского залива

Источник:kp.ru
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Жители Себежского района помогли сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области остановить попытку незаконного пересечения государственной границы двумя гражданами одной из стран Персидского залива. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ведомстве.

В кротчайшие срок подозрительных мужчин задержали в Усово. Они не имели паспортов и плохо владели русским языком. Как оказалось, в Псковскую область они направились, чтобы попасть в страну Евросоюза.

Иностранцев задержали на 48 часов для выяснения обстоятельств. Местных жителей сотрудники Пограничного управления поблагодарили за активное участие в неоднократном розыске и задержании нарушителей в пограничных районах.