В спальные районы Пскова 17 июля будет организован подвоз воды

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В спальные районы Пскова подвезут воду в день полного отключения горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин.

«Сейчас мы готовим график подвоза к медицинским учреждениям, к предприятиям, работающим в круглосуточном режиме. А насчёт многоквартирных домов ждём информацию от управляющих компаний относительно мест и времени, в которое мы должны будем доставить воду горожанам», - пояснил Константин Болотин.

График подвоза воды в спальные районы будет известен только 15 июля. Псковичей просят самостоятельно запастись водой накануне 17 июля.

Чтобы вовремя получить сведения по доставке воды в спальные районы города, читайте «Комсомольскую правду в Пскове» на сайте kp.ru и в социальных сетях.