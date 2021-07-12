Новгородские поисковики на внедорожниках прошли по маршруту контрудара под Сольцами

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«Поисковая экспедиция «Долина» поучаствовала в военно-патриотическом маршруте по местам первого контрудара советских войск под Сольцами. Об этом поисковики сообщили в своем сообществе «ВКонтакте».

«Автоколонна провезла Знамя Победы по пути первого контрудара советских войск под Сольцами, от реки Мшага до Порховского района Псковской области. Именно на такое расстояние в июле 1941 года советские войска отбросили противника, совершив первую успешную операцию в истории Великой Отечественной войны», – сообщили добровольцы поисковых отрядов Великого Новгорода.

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Автоколонна из 5 автомобилей и 2 квадроциклов с опытными поисковиками по ходу маршрута попутно проводила поисковые работы в труднодоступной местности.

«Участники автопробега проехали по старой военной дороге от д. Любач Шимского района до д. Михалкино Солецкого района. Затем автоколонна проследовала до памятника контрудару под Сольцами, и до места базирования лагеря — в д. Пески Псковской области», – рассказывают поисковики.