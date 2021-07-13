Ливни и жару прогнозируют синоптики 13 июля в Псковской области

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Сегодня, 13 июля, в большинстве районов Псковской области пройдут кратковременные дожди. Некоторые районы настигнут ливни и грозы.

Восточный ветер ожидается умеренным, во время грозы будет усиливаться и становится порывистым, сообщил официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский Гидрометцентр.

Псков затянет кратковременными дождями и грозой. К вечеру дождь усилится до ливня. Температура днем +30...+32, ночью +16...+18.

В Великих Луках ливней не ожидается, но пройдут кратковременные дожди. Температура днем жарче, чем в Пскове: +31...+33, ночью +17...+19.