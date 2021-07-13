Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2021 11:42

В большинстве лесов Псковской области установлен 5-й класс пожароопасности

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

На сегодняшний день практически вся Псковская область находится в пятом классе пожароопасности. Установлен особый противопожарный режим, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по региону Павел Комаров.

Спикер напомнил, что в такое опасное время штрафы за разведение огня или готовку открытым способом растут сразу вдвое.

«Прошедшие вчера в нескольких районах дожди на ситуацию не повлияли», - уточнил спикер. По его словам, отдых в лесу в настоящее время разрешен только в специально оборудованных местах.