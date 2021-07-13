В большинстве лесов Псковской области установлен 5-й класс пожароопасности

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На сегодняшний день практически вся Псковская область находится в пятом классе пожароопасности. Установлен особый противопожарный режим, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по региону Павел Комаров.

Спикер напомнил, что в такое опасное время штрафы за разведение огня или готовку открытым способом растут сразу вдвое.

«Прошедшие вчера в нескольких районах дожди на ситуацию не повлияли», - уточнил спикер. По его словам, отдых в лесу в настоящее время разрешен только в специально оборудованных местах.