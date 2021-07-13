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Общество13 июля 2021 14:41

С начала года жизни 12-ти псковичей унесла вода. Двое из них - дети

Источник:kp.ru
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С начала 2021 года в псковских водоемах погибли 12 человек. В том числе и двое детей, сообщил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону Валерий Столбов.

Из всех тонущих, удалось спасти 15 человек. Основной причиной утопления становится алкоголь. Трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых.

Чаще всего утопление происходило в местах, не оборудованных для купания.

«К сожалению, ни одно муниципальное образование ни одного пляжа не открыло», - уточнил начальник ГИМС. Он подчеркнул, что отдыхать нужно там, где пляж оборудован для безопасности граждан.