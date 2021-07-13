Более 14 тысяч человек посетили художественную выставку к 800-летию со дня рождения Александра Невского

.

Художественную выставку к 800-летию со дня рождения Александра Невского посетило около 14 500 человек. За время работы экспозиции было проведено более 40 бесплатных экскурсий.

В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году было запланировано организовать экспонирование выставки в трех городах: в Печорах, в Ярославле и в Великом Новогороде. Теперь Псковская область передаст полотна из 30 музеев России в Ярославль, открытие состоится уже 20 июля.

Всего за 6 недель экспонирования выставки в Псковской области несколько сотен человек присоединились к образовательной программе, которая сопровождала экспозиию.

«Мы неспроста выбрали Псковскую область для открытия арт-тура выставок, посвященных Александру Невскому, уделив внимание небольшим городам. Подобные выставки позволяют здесь, на местах, познакомиться с нашим уникальным культурным наследием. Одна из задач национального проекта — сделать доступ к объектам культурного наследия проще и доступнее», - отметил член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных проектов Иван Есин.

В Ярославле выставка пробудет 6 недель, затем продолжит работу в Великом Новгороде