Борис Елкин планирует стать первым заместителем главы администрации Пскова

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Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин объяснил свое решение перейти в администрацию Пскова, эксклюзивный комментарии он дал Псковскому агентству информации.

«Мне действительно поступило предложение перейти на работу в администрацию города Пскова в качестве первого заместителя главы администрации. Оценив свои силы, я принял это предложение и подал соответствующие документы. С большей частью проблемных вопросов в муниципалитете знаком не понаслышке, более детальное погружение в городскую проблематику произойдёт в случае моего назначения», – сообщил Борис Елкин.

В четверг, 15 июля, судьба первого заместителя главы администрации решится на сессии Псковской городской Думы.