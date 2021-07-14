Яблочный нектарин и черешню «огонек» скупают в июле на рынках Пскова

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В июле 2021 года самыми любимыми фруктами и ягодами псковичей стали яблочный нектарин и черешня с устоявшимся народным названием «огонек». Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Больше всего у нас расходится яблочный нектарин. Он всегда был на прилавках, но в этом году его покупают активнее. Он сильно отличается от привычного нектарина. Во-первых, он маленький, по вкусу не такой медовый, более сочный и напоминает яблоко и сливу. При такой такой жаре кисленькое больше в ходу», – рассказала продавец рынка Нива на Коммунальной.

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На втором месте у псковичей оказалась черешня. Но не обычная, а еще крупнее. Помимо «очень сладкая» и «спелая», на табличках прочно внедрилось и ее народное название – «огонек!».

Продавцы не смогли объяснить, откуда взялось такое название, но совсем не сомневаются, что оно крупной черешне из Узбекистана очень подходит.

«Самое главное – не ведитесь на эту надпись сразу, - делится по секрету мужчина за прилавком с фруктами, - "огоньком" сейчас начали называть всю черешню, даже вишня под таким названием мне попадалась. Отличить настоящий "огонек" просто: у него не глянцевая шкурка и он как на подбор крупнее обычной черешни».