Печорская клубника исчезнет с прилавков к середине июля

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Одной из самых популярных ягод первой половины лета стала клубника. На прилавки рынков Пскова ее привозят из Печор, но многие могут не успеть насладиться ягодой, рассказали продавцы рынка Нива корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове».

Запах клубники ещё пару недель назад витал по рядам рынка сильнее, чем медовый аромат дынь и арбузов. Клубнику уже не встретишь у каждого ларька, осталось лишь пара лавок с некрупной ягодой и распродажей остатков.

«Осталось пару дней до того, как совсем перестанут возить клубнику из Печор. Просто сезон закончился. Мы добираем последние ягоды. Они не такие яркие и уже совсем мелкие по сравнению с теми, что были в начале. Несмотря на это, ягоды все еще вкусные», – рассказала продавец клубники.

По словам частых покупателей клубники на рынке, буквально за пару дней цена на ягоду выросла с 250 до 450 рублей за килограмм.

Более сладкая клубника на рынок поступает из деревни Лезги Печорского района. Килограмм мелкого остатка сорта «Мальвина» можно найти за 370 рублей на рынке Ниве.

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Для любителей покислее придется по вкусу клубника из деревни Крупп. Ее остатки можно найти по 300 рублей за килограмм.

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