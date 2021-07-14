Огурцы перестали пользоваться спросом на прилавках псковских рынков

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Июль – сезон огурцов, однако на рынках псковичи сметают все овощи и фрукты, но их обходят стороной. Чем вызван такой спад на продажи огурцов, пытался разобраться корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«У нас сейчас хорошо берут помидоры, их, как и всегда, много разных, вкусных сортов. Берут перцы хорошо и баклажаны. Огурцы совсем не идут. Только портятся. Каждый день пакетами выносим», – рассказала продавец овощей и фруктов на рынке Нива.

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По словам продавцов, низкие продажи огурцов связаны с большим урожаем, который выдался в этом году. Однако, за пределами овощных рядов разворачивается совершенно другая картина – псковичи идут к дачникам.

«Я вот знаю, что сезон сейчас огурцов, иду закупаться обязательно. На засол, конечно же, – делится псковичка с двумя маленькими детьми, - Своей дачи у нас нет, поэтому, что касается огурцов - доверяю только нашим бабушкам. Им не нужно "кормить" свои огороды пестицидами, у них итак все растет, как на дрожжах. Потому что земля удобряется - это многолетняя история. А пестициды "делают" все быстро, но потом и зайдаешься вопросом: а не опасно ли? Лучше перестрахуюсь, дети ведь кушать будут».

Сами торговцы дачных рядов, действительно, признаются, что в сезон огурцов у них появились и постоянные покупатели. Пожилые дачники сетуют на жару, но долго им сидеть не приходится, выращенное на огороде стало пользоваться большим спросом, особенно в пандемию.