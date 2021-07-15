Ещё 133 человека заразились коронавирусом в Псковской области

В Псковской области 133 человека за сутки заразились коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

На данный момент проведено 438691 исследований, за последние сутки из 1488 ответов стало известно о 133 положительных результатов мазка.

С начала пандеми в Псковской области выявлено 41 793 заражения коронавирусом COVID-19. За это время удалось выздороветь 34 414 псковичам.

За последние 24 часа больничный лист закрыли 88 человек в регионе. Погибших от пандемии коронавируса перевалило за 500 человек.