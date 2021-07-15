Стали известны мероприятия II Международного фестиваля колокольного звона 24 и 25 июля

24 и 25 июля в Псковской области снова можно будет услышать мелодии участников II Международного фестиваля колокольного звона во славу святой равноапостольной княгини Ольги, сообщают организаторы фестиваля. Псковичи смогут услышать общий звон колоколен псковских церквей, а также поучаствовать в мастер-классах фестиваля.

В рамках проекта Псковскую область посетят профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и республики Беларусь. Участники фестиваля колокольного звона будут сопровождать торжественные звоны на колокольнях и звонницах храмов Псковской области.

Напомним, в 2021 году ввиду действующих ограничений фестиваль состоит из двух циклов двухдневных праздничных образовательных и практических мероприятий, реализуемых в Псковской области. Первый этап фестиваля проходил 8 и 9 мая.

Стала известна программа второго этапа Фестиваля колокольного звона:

24 июля:

Торжественные звоны - Церковь Николая Чудотворца в Выбутах.

Звонарные мастер-классы - Церковь Николая Чудотворца в Выбутах.

Звонарные мастер-классы - Храм Василия на Горке, Храм Успения с Пароменья, Храм Дмитрия Салунского, Храм Архангелов Михаила и Гавриила, Храм успения с Полонища.

Общий звон - Храм Василия на Горке, Храм Успения с Пароменья, Храм Дмитрия Салунского, Храм Архангелов Михаила и Гавриила, Храм успения с Полонища.

25 июля:

Торжественные звоны – Изборск.

Звоны - Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь.

Проект реализуется ПРОО «Команда 2018» при поддержке Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и Фонда Президентских грантов. Фестиваль проводится для популяризации звонарского искусства, привлечения в город туристов и досуга псковичей.

Больше видео участников Фестиваля колокольного звона смотрите на ютуб-канале Псковского агентства информации.