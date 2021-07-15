Псковский кром стал самой красивой крепостью России

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Псковский кремль попал в 5-ку лучших крепостей России и стал победителем по версии маркетплейса для поездок BlaBlaCar.

«Псковский кром – ядро Псковской крепости, настоящая жемчужина города и всей области», - отметили в компании.

Как рассказали рассиянам составители рейтинга, у псковского крома можно сделать не только красивые фото, но и отправиться на археологическую выставку, поучаствовать в интерактивных программах, где можно узнать о быте древних жителей Пскова.

На второе место меркетплейс определил Ивангородскую крепость в Ленинградской области, на третье - Новгородский детинец, на четвертое - Дербентская крепость в Дагестане, на пятое - Смоленская крепостная стена.