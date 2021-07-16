О правилах отстранения от работы непривитых сотрудников рассказали в Роструде

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Роструд объяснил правила отстранения от рабочей деятельности сотрудников, которое не привились коронавируса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

В документах значится, что отстраннить от работы разрешается не только сотрудников, которые работают очно, но и удаленно. При отсутствии медицинского отвода от вакцинации.

Работадатели вправе отстранить сотрудников уже с 15 августа без сохранения заработной платы. Перед этим работодателю необходимо запросить у сотрудника отказ от вакцинации в письменной форме.

Как отметили в Роструде, об отстранении от работы прописано в Трудовом кодексе, в ст. 76, где также указано, что основанием для этого действия, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты.

Одним из таких актов может стать нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно ему, из-за отказа от профилактической прививки отстранить от работы можно, если она сопряжена с высоким риском заражения инфекцией.

Вернуться к работе сотрудник сможет только после вакцинации или завершения пандемии. В документах указано, что прививка становится обязательной и вносится в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показателям по решению главного санитарного врача региона. Таким решением становится и вакцинация отдельных категорий граждан.