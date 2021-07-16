Дом белого аиста в Псковской области откроет двери для гостей

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Дни открытых дверей запускает волонтёрский центр помощи аистам «Дом Белого Аиста» в деревне Низовицы Гдовского района. В официальной группе центра «ВКонтакте» сообщается, что гостей будут ждать по выходным.

Чтобы попасть в центр, необходимо записаться в личном сообщении руководителю центра Марине Сиденко. Сейчас запись уже открыта. Первый день открытых дверей пройдет в воскресенье, 18 июля, в 19:00.

Гостям расскажут о деятельности центра и познакомят с его питомцами.

«Пожалуйста, не приезжайте без согласования, в любое время. Мы чрезвычайно загружены, у нас не будет времени и возможности принять вас, если вы приедете без приглашения. Мы находимся в деревне Низовицы Гдовского района Псковской области, в 50 км от Гдова, в 100 км от Пскова», - уточнили сотрудники центра.

В заявке на посещение обязательно указать фамилию, имя, отчество гостя, откуда вы, сколько с вами будет человек и контактный номер для связи.

В каждой группе будет не более 12 человек.