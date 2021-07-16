Ливень и гроза в ближайшие часы настигнут районы Псковской области

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В ближайшие несколько часов в некоторых районах Псковской области пройдут ливни с грозами. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского Гидрометцентра.

Во время грозы ожидается кратковременное усиление ветра, местами пройдут ливни. Псковичей просят быть осторожными, не отправляться на прогулку, закрывать окна и дымоходы и не затапливать печь.

В случае любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).