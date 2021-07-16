30 телят без воды и еды не пустили через границу в Невельском районе

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Факт ввоза 30-ти телят без документов пресекли на границе Белоруссии в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

16 июля на границе сотрудники ФСБ России по региону остановили авто, в котором обнаружили телят без еды и воды. Их перевозили из Белоруссии а Белгородскую область без документов о вакцинации, обработке и ветеринарных сопроводительных документов.

По факту нарушения возбуждены административные дела.