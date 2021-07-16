Ивлеева пополнила гардероб на рынке в Великих Луках

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Вторая серия влога «Блогеры и дороги» вышла на YouTube-канале Насти Ивлеевой. Новый выпуск посвящён Великим Лукам.

В новом городе Ивлеева совместно с другими популярными блогерами закупилась вещами с местного рынка и устроила фотосессию со всеми желающими.

Помимо этого, блогеры сварили великолукский самогон и провели на улице «бои на ногах» за деньги.

«Замечательный город, замечательные люди, вернемся сюда еще не раз», - пообещала Настя Ивлеева.

Вторую серию влога «Блогеры и дороги» за сутки посмотрели более 650 тыс. человек. В связи с этим ролик попал в тренды русскоязычного YouTube. Сегодня у него уже около 1 млн просмотров.