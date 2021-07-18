Горводоканал преткновения: из-за срывов подачи воды в Пскове проведут проверку

Фото из Инстаграм Горводоканала Пскова

Сегодня, 18 июля, Горвлдоканал Пскова ликвидировал основные аварии и возобновил наполнение системы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото из Инстаграм Горводоканала Пскова

В 07:40 сотрудники Горвлдоканала завершили ликвидацию аварий и сообщили о начале подаче воды. По расчетам специалистов, это должно было произойти в течение часа. Однако, в Горвлдоканале предупредили, что давление в друбах будет восстанавливаться постепенно.

Фото из Инстаграм Горводоканала Пскова

«В отношении ответственных лиц в Администрации города и руководстве Водоканала будет проведена служебная проверка. Поручил сделать перерасчёт тем гражданам, кто платит за воду по нормативу»,– сообщил губернатор Михаил Ведерников.