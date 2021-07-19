Псковичка привезла серебро с первенства Европы по лёгкой атлетике

Фото из Instagram ВФЛА / Лёгкая атлетика России

Псковичка и воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова привезла домой серебро первенства Европы по лёгкой атлетике. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «ВФЛА / Лёгкая атлетика России».

После старта Наталья Спиридонова поделилась своими эмоциями:

«Соревнованиями я осталась довольна, несмотря на все трудности с визами, с билетами, со всеми организационными моментами. Наши старшие тренеры справились со всем этим и им отдельное за это спасибо. Квалификация далась мне тяжело, все ошибки, которые можно было сделать, я сделала. Та же же лтая карточка, которую я получила за то, что прыгнула не в свою очередь, не посмотрев на табло. Наверное меня сбило, то что начальная высота далась мне не с первои попытки. На финал уже вышла с холоднои головои , посоветовалась с тренерами, учли все мои ошибки и исправили их. Каждую высоту настраивалась брать с первои попытки и к счастью у меня это получилось», – поделилась девушка.

Наталья соревновалась среди юниоров и юниорок до 20 лет в Таллине (Эстонии). С результатом в 1,86 она уступила Брит Вирман (1,88). Бронзу взяла Элизабет Пихела с результатом в 1,86, однако она проиграла псковичке по количеству попыток.