Когда состоится повторное отключение воды на сутки, сообщили псковичам

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Следующее плановое масштабное отключение воды в Пскове может состояться не ранее чем через 10 лет, сообщил глава городской администрации Александр Братчиков.

«Как мы сегодня услышали, следующие подобные мероприятия по отключению города от воды будут проводиться не ранее чем через 10 лет. Прошлое было 11 лет назад – в 2010 году», – сообщил Братчиков на совещании по отключению воды в Пскове.

Напомним, планируемое отключение водоснабжения в Пскове должно было состояться 17 июля в полночь, однако из-за износа сетей, произошли аварии и вода у жителей Пскова закончилась раньше. Подача воды также задержалась.

На 19 июля в Пскове остаются без холодной воды 12 домов, также 10-15% горожан не получают горячую воду.