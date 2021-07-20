В «Простории» открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

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Сегодня, 19 июля, открылся новый пункт вакцинации от коронавируса в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2, пишет ПАИ.

Новую точку вакцинации посетили председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и главный врач городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая.

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Неделю назад в Псковской области уже открылись два новых пункта вакцинации от ковид. Одна точка расположилась в детской музыкальной школе имени М. П. Мусоргского в Великих Луках, вторая – в Ледовом дворце Пскова.