Канцелярские магазины Пскова планируют повышение цен в августе

.

Магазины канцелярских принадлежностей в Псковской области ланируют повышать цены на основной ассортимент в августе из-за роста стоимости у производителей, пишут «Ведомости».

Рост оптовых цен уже подтвердили представители нескольких торговых марок. Согласно отзывам, в закупке уже подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и т.д.

В итоге рост цен на канцелярию составит порядка 10-30% в рознице, сообщает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Одни эксперты считают, что рост цен вызван удорожанием полимерных материалов и целлюлозы, другие пинают на удорожание логистики из-за сбоев в работе и форс-мажора и на заводах. Третьи рост цен связывают со спросом на производство медицинских масок и одноразовую посуду, которые делаются из такого же сырья.