Надолго ли останется прохлада в Псковской области, рассказала метеоролог

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Установившаяся прохлада в Псковской области задержится ненадолго. Ещё три-четыре дня псковичам придется потерпеть уже непривычный холод, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

«Ближайшие три-четыре дня пройдут под фоном прохлады - отдыха от жары. Дневные температуры максимальные - до +25 градусов, ночные температуры +7 - +12, +8 -+13. Потом воздух будет постепенно прогреваться и до 25-26 июля будет достигать +25 - +28 градусов тепла», - отметила метеоролог.

Дожди в ближайшие 7 дней в регионе не прогнозируются. Но уже после 25 июля воздух вновь понизится и задержится на +25 градусов Цельсия.

«В целом, погода комфортная. Начало августа мы ожидаем также теплым, комфортным. Ветер различных направлений: северо-западный, как сейчас, мы ощущаем прохладу, южный ветер будет потеплее по ощущениям», - рассказала Тала Нещадимова.

Купаться в водоемах, по словам специалиста, всё ещё будет комфортно. Вода успела значительно прогреться, поэтому остывать она будет долго и холодной не будет.

К концу июля в Псковской области ожидаются кратковременные дожди.