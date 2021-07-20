25 аистят с начала лета привезли в Центр реабилитации «Дом белого аиста»

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С начала лета в центр реабилитации «Дом белого аиста» в Псковской области благодаря неравнодушным псковичам попало уже 25 аистят, сообщили волонтёры в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Такой шквал аистят случился из-за того, что пришло время покидать гнезда. Псковичи, встретив нуждающуюся в помощи птицу, звонят в службу «112». По взаимной договоренности, обращения перенаправляют в Аистиный центр реабилитации.

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«При этом, далеко не всех аистят нужно изымать из природы и везти в Центр, иногда достаточно консультации или совета. Мы берём лишь тех птиц, которые действительно нуждаются в помощи, если помочь им больше некому», - подчеркнули специалисты центра.

О том, как происходят спасительные операции аистят, сотрудники и волонтеры центра рассказали корреспонденту ПАИ.